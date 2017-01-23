Пресс-служба японской компании Subaru сообщает о скорой премьере нового поколения компактного кроссовера XV.

Как указывается в официальном сообщении компании, официальная презентация новинки состоится уже в марте текущего года в рамках грядущего Международного автосалона в Женеве. Стоит отметить, что в прошлом году японский автопроизводитель привез в Женеву предсерийную версию этого автомобиля.

Как полагают некоторые эксперты, серийный кроссовер мало чем будет отличаться от прототипа. Напомним, что его дизайн выполнен в строгом соответствие с концепцией Dynamic X Solid и предполагается, что, по крайней мере, основные внешние элементы будут унаследованы серийным XV. В частности, многие ожидают, что новинка получит аналогичный внедорожный обвес – защитные накладкаи на пороги и колесные арки, массивные колесные диски и бамперы, и т.д..

Габаритные размеры также не должны сильно отличаться. У предсерийной версии они составляют - 4 520 мм в длину, 1 920 мм в ширину и 1 570 мм в высоту. В сравнении с текущей версией кроссовера прототип вырос на 70 мм в длину, на 140 мм в ширину, но стал на 45 мм ниже.

Несмотря на то, что премьера серийного XV еще только впереди, уже известна его судьба в России. Так, японская компания планирует в течение года начать поставки новинки на российский рынок, и специально для его реализации в нашей стране он будет оснащаться отечественной системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.