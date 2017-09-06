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6 сен 2017

Новый Suzuki Jimny покажут в этом году

Новый Suzuki Jimny покажут в этом году

Компания Suzuki намерена показать прототип внедорожника Jimny нового поколения в конце октября этого года на автосалоне в Токио. Правда, у дилеров он появится только в следующем году, а до европейского рынка доберется и вовсе в 2019-м.

В Suzuki решили практически не менять облик Jimny: наоборот, его формы станут еще более квадратными превратив его в микрокопию легендарного «Геландевагена». Машина сохранит рамную конструкцию, но станет легче за счет применения более легких материалов, таких как сверхпрочные стали и алюминий.

Остались в Suzuki верны себе и при обновлении интерьера. Судя по первым фотографиям, здесь поменялся только блок климат-контроля, который позаимствован у нового Swift. Также, появилась мультимедийная система с небольшим монитором, иной руль. Во всем остальном салон нового Jimny остался практически без изменений: минималистичный, простой и с применением дешевых материалов отделки.

По неподтвержденным пока данным новое поколение Suzuki Jimny получит 1,7- и 1,2-литровые атмосферные двигатели и два трехцилиндровых двигателя с турбонаддувом.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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