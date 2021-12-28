Пятидверный Suzuki Jimny построят студенты

Пока компания не может определиться с планами по выпуску данного внедорожника, подобную модель решили создать студенты Нихонской автомобильной технологической школы

Проект предполагает удлинение стандартного Jimny на сорок сантиметров, путем распиливания кузова и лонжеронов рамы, а также вваривания в вышеуказанные области специальных ставок. Отметим, что задние двери изготовили по обходным технологиям.

Интересно, что изменения никак не затронут интерьер. Передние кресла останутся на своих местах и сохранят прежние точки крепления. Штатный задний диван не будут менять, а лишь немного сдвинут назад, чтобы организовать больший простор для ног пассажиров.

Поработают и с двигателем - штатный 105-сильный мотор 1.5 оборудуют турбонаддувом. Также автомобилю доработают подвеску, увеличат дорожный просвет и установят колеса большего размера с внедорожной резиной.