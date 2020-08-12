Suzuki Jimny пал смертью тюнинга

Тюнинг- дело страшное, особенно в том случае, когда его применяют к неподходящим машинам, например, к внедорожникам. Мы сейчас не имеем в виду подготовку к серьезному бездорожью, а нечто странное вроде занижения

Созданный Les83Machines крошечный японский внедорожник Suzuki Jimny — один из подобных примеров. Его днище царапает землю, колеса вытянуты в стороны на длинных рычагах, а крыша и капот окрашены в черный цвет, контрастирующий с ярко-зеленой окраской кузова. Зачем автор сотворил такую дичь? Ответа нет.

Интересно то, что создатель называет свое творение рэт-родом. Поясним - это намеренно состаренный автомобиль с мощным мотором. Правда, бывший внедорожник никак не может им считаться. Здесь нет никакой состаренной стилистики, да и мотор остался стандартным. Кроме того, знаменитая благодаря уникальным характеристикам модель растеряла в ходе тюнинга все внедорожные преимущества.