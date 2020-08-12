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12 авг 2020

Suzuki Jimny пал смертью тюнинга

Suzuki Jimny пал смертью тюнинга
Автор фото: фирма-производитель

Тюнинг- дело страшное, особенно в том случае, когда его применяют к неподходящим машинам, например, к внедорожникам. Мы сейчас не имеем в виду подготовку к серьезному бездорожью, а нечто странное вроде занижения

Созданный Les83Machines крошечный японский внедорожник Suzuki Jimny — один из подобных примеров. Его днище царапает землю, колеса вытянуты в стороны на длинных рычагах, а крыша и капот окрашены в черный цвет, контрастирующий с ярко-зеленой окраской кузова.  Зачем автор сотворил такую дичь? Ответа нет.

Интересно  то, что создатель  называет свое творение рэт-родом. Поясним - это намеренно состаренный автомобиль с мощным мотором.  Правда, бывший внедорожник никак не может им считаться. Здесь нет никакой состаренной стилистики, да и мотор остался стандартным.  Кроме того, знаменитая благодаря уникальным характеристикам модель растеряла в ходе тюнинга все внедорожные преимущества.

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За рулем

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