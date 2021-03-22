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22 мар 2021

Suzuki Jimny породнится с Toyota

Suzuki Jimny породнится с Toyota
Автор фото: фирма-производитель

Знаменитому японскому внедорожнику пришлось покинуть европейский рынок – экологические нормы во всем виноваты. Как спасти положение?

Здесь на сцену и выходит Toyota, которая должна, по информации японских СМИ, поделится с внедорожником гибридной силовой установкой от модели Yaris. Она состоит из полуторалитрового мотора и небольшого электрического двигателя.  Общая мощность  -116 лошадиных сил. Самое главное – полное соответствие нормам Евро-6. Напомним, что именно они заставили Suzuki убрать автомобиль с европейского рынка.

Правда есть нюанс.  Трансмиссии -  на Yaris мотор работает с вариатором. У Jimny в данный момент есть механика и автомат. Возникает вопрос, если во внедорожник интегрируют мотор от Toyota, то будут ли инженеры возится с адаптацией существующих коробок?

При написании новости использовалась информация:
Drom

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