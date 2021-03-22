Suzuki Jimny породнится с Toyota

Знаменитому японскому внедорожнику пришлось покинуть европейский рынок – экологические нормы во всем виноваты. Как спасти положение?

Здесь на сцену и выходит Toyota, которая должна, по информации японских СМИ, поделится с внедорожником гибридной силовой установкой от модели Yaris. Она состоит из полуторалитрового мотора и небольшого электрического двигателя. Общая мощность -116 лошадиных сил. Самое главное – полное соответствие нормам Евро-6. Напомним, что именно они заставили Suzuki убрать автомобиль с европейского рынка.

Правда есть нюанс. Трансмиссии - на Yaris мотор работает с вариатором. У Jimny в данный момент есть механика и автомат. Возникает вопрос, если во внедорожник интегрируют мотор от Toyota, то будут ли инженеры возится с адаптацией существующих коробок?