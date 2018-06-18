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18 июн 2018

Suzuki рассекретила новый Jimny

Suzuki рассекретила новый Jimny
Автор фото: фирма-производитель

Рамный внедорожник Suzuki Jimny — один из долгожителей на рынке. Премьера нового поколения запланирована на 5 июля, но компания решила сейчас опубликовать фотографии и некоторую информацию.

«А что же поменялось?», — спросите вы. При смене поколений Suzuki Jimny получил круглые фары, обрел еще более угловатые формы и новую радиаторную решетку. А важно, что машина теперь базируется на новой раме лестничного типа.

Но принципиально он остался верен духу старой школы: неразрезные мосты, пружинная подвеска, жестко подключаемый передний привод и понижающая передача в раздаточной коробке. Появились система стабилизации и ассистент экстренного торможения перед препятствием.

Очень серьезно изменился интерьер, была полностью переработана передняя панель для того, чтобы на ней осталось место для мультимедийной системы. Кроме того, появился однозонный климат-контроль. А вот полный привод включается по старинке – рычагом, а не шайбой.

Других технических подробностей не много. Версия для японского рынка сохранит мотор объемом 660 куб. см. Это позволит ей «вписаться» в так называемый кей-каровский сегмент, где в Японии очень низкий транспортный налог. Версия для зарубежных рынков получит 1,5-литровый двигатель, но его мощность пока не сообщается.

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При написании новости использовалась информация:
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