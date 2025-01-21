Suzuki представила новые концептуальные модификации Swift и Jimny

Maruti Suzuki, индийское подразделение японского автопроизводителя, представило на выставке Bharat Mobility Global Expo 2025 концептуальные модификации хэтчбека Swift Champions Concept и внедорожника Jimny Conqueror Concept

Swift в новой версии получил облик, вдохновленный автоспортом. Автомобиль выделяется ярко-красным кузов, украшенным аэродинамическими элементами, шинами с белыми полосами и другой гоночной графикой. Задний спойлер, сплиттер и диффузор придают модели спортивный характер, что напоминает культовый Swift Sport. Однако изменений в двигателе или шасси концепт не получил.

5-дверный Jimny Conqueror Concept окрашен в коричнево-черный цвет кузова. Модификация отличается наличием развитого внедорожного обвеса, лебёдки, шноркеля, лестницы, багажных рейлингов и дополнительных аксессуаров. Завершают образ автомобиля 16-дюймовые колеса с внедорожными шинами.

Кроме этого, Maruti Suzuki показала иные версии таких моделей, как Grand Vitara Adventure, Brezza Powerlay, Fronx Turbo, Invicto Executive, Dzire Urban Luxe и e-Vitara. Все концепты созданы для демонстрации и тестирования реакции покупателей. Несмотря на отсутствие изменений в технических характеристиках, внимание акцентировано на визуальной составляющей, чтобы подчеркнуть привлекательность моделей для различных сегментов рынка.

