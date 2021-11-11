Представлен Suzuki Celerio

Все-таки наблюдать за развивающимися автомобильными рынками крайне интересно. Взять, к примеру, Индию – что ни день, то новая модель! Особенно «старается» концерн Suzuki, выпуская свои кей-кары.

Недавно японцы представили новое поколение модели Celerio. Со сменой генерации автомобильчик слегка подрос в размерах - ширина выросла на 55 мм, а колесная база — на 10 мм. Длина, ширина, высота Селерио III — 3695, 1655 и 1555 мм соответственно. Отметим, что у модели присутствует весьма внушительный дорожный просвет в 170 миллиметров, причем производитель не позиционирует новинку в качестве кроссовера – это субкомпактный хэтчбек!

Что касается технической части, то в основе новинки лежит «тележка» Heartect, так что машина побратима Suzuki Swift и Suzuki Wagon R. Теперь о двигателях – он здесь один. Речь идет о литровом 67-сильном атмосфернике, который работает в паре с роботом.