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11 ноя 2021

Представлен Suzuki Celerio

Представлен Suzuki Celerio
Автор фото: фирма-производитель

Все-таки наблюдать за развивающимися автомобильными рынками крайне интересно. Взять, к примеру, Индию – что ни день, то новая модель!  Особенно «старается» концерн Suzuki, выпуская свои кей-кары.

Недавно японцы представили новое поколение модели Celerio.  Со сменой генерации автомобильчик слегка подрос в размерах - ширина выросла на 55 мм, а колесная база — на 10 мм. Длина, ширина, высота Селерио III — 3695, 1655 и 1555 мм соответственно. Отметим, что у модели присутствует весьма внушительный дорожный просвет в 170 миллиметров, причем производитель не позиционирует новинку в качестве кроссовера – это субкомпактный хэтчбек!

Что касается технической части, то в основе новинки лежит «тележка» Heartect, так что машина побратима Suzuki Swift и Suzuki Wagon R. Теперь о двигателях – он здесь один. Речь идет о литровом 67-сильном атмосфернике, который работает в паре с роботом.

При написании новости использовалась информация:
drom

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