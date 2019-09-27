В Suzuki разработали супердешевый кроссовер

Suzuki Motor распространила первые фото своей новой модели — компактного супердешевого кроссовера S-Presso. Модель предназначается для развитых стран

В основе конструкции машины лежит удешевленная версия платформы Heartect от последнего Swift. Под капотом установлена «атмосферная» «тройка» K10B объемом 1,0 литр. Ее мощность составляет 68 л.с, она сочетается с 5-скоростной «механикой» или же «роботом». Привод здесь передний, но хорошим подспорьем на плохих дорогах должен стать высокий дорожный просвет — 180 мм.

О дизайне здесь и говорить нечего, так как он максимально простой. Вдохновителем новинки считается прошлогодний концепт Future-S, однако тот был гораздо замысловатее в пластических решениях и деталях экстерьера, сходство с концептом заключается только в пропорциях с высокой крышей и «пухлым» передком.