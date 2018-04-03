Седан Toyota Camry: бессменный лидер российского рынка седанов бизнес-класса. Шутка ли — у ближайшего преследователя отставание по объемам продаж почти в три раза. И новое поколение позволит Toyota только укрепить свое лидерство.

На российском рынке седан будут продавать со старыми двигателями: 2- и 2,4-литровыми «четверками» мощностью 150 и 181 л.с., а также с 3,5-литровым V6 мощностью 249 л.с. Первым двум положен также проверенный временем 6-ступенчатый «автомат», а топовый вариант получил новую 8-ступенчатую коробку.

Для российского рынка комплектаций предусмотрено семь: Стандарт, Стандарт Плюс, Классик, Элеганс Safety, Престиж Safety, Люкс Safety и Executive Safety. При этом в базовой версии седан даже подешевел и стоит 1 399 000 рублей. Комплектация включает в себя полностью светодиодные фары и противотуманки, зеркала с электроприводом и обогревом, 16-дюймовые легкосплавные колеса, 2-зонный климат-контроль, водительское сиденье с механическими регулировками в 6 направлениях, аудиосистему.

Топовая комплектация традиционно укомплектована всем, что только можно представить, но доступна только с 3,5-литровым двигателем V6. Она обойдется в 2 341 000 рублей, это почти на 400 тысяч больше, чем стоила максимальная версия Люкс предыдущего поколения.

Напомним, что новое поколение Toyota Camry построено на модульной платформе TNGA, ее размеры практически не изменились, а вот дизайн претерпел кардинальные перемены. Заметно улучшилось оснащение машины, улучшилась шумоизоляция. Для российского рынка седаны собирают на заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

