Автомобильный портал Motorpage
3 апр 2018

Toyota Camry: все о российской версии

Toyota Camry: все о российской версии
Автор фото: фирма-производитель

Седан Toyota Camry: бессменный лидер российского рынка седанов бизнес-класса. Шутка ли — у ближайшего преследователя отставание по объемам продаж почти в три раза. И новое поколение позволит Toyota только укрепить свое лидерство.

На российском рынке седан будут продавать со старыми двигателями: 2- и 2,4-литровыми «четверками» мощностью 150 и 181 л.с., а также с 3,5-литровым V6 мощностью 249 л.с. Первым двум положен также проверенный временем 6-ступенчатый «автомат», а топовый вариант получил новую 8-ступенчатую коробку.

Для российского рынка комплектаций предусмотрено семь: Стандарт, Стандарт Плюс, Классик, Элеганс Safety, Престиж Safety, Люкс Safety и Executive Safety. При этом в базовой версии седан даже подешевел и стоит 1 399 000 рублей. Комплектация включает в себя полностью светодиодные фары и противотуманки, зеркала с электроприводом и обогревом, 16-дюймовые легкосплавные колеса, 2-зонный климат-контроль, водительское сиденье с механическими регулировками в 6 направлениях, аудиосистему.

Топовая комплектация традиционно укомплектована всем, что только можно представить, но доступна только с 3,5-литровым двигателем V6. Она обойдется в 2 341 000 рублей, это почти на 400 тысяч больше, чем стоила максимальная версия Люкс предыдущего поколения.

Напомним, что новое поколение Toyota Camry построено на модульной платформе TNGA, ее размеры практически не изменились, а вот дизайн претерпел кардинальные перемены. Заметно улучшилось оснащение машины, улучшилась шумоизоляция. Для российского рынка седаны собирают на заводе Toyota в Санкт-Петербурге.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Toyota

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Camry

Toyota Camry для России: известны двигатели

27 февраля 2018
Toyota Camry

Рассекречен облик Toyota Camry для российского рынка

23 ноября 2017
Toyota Camry

Toyota начала производство новой Camry

29 июня 2017
Toyota Camry

Toyota рассказала о двигателях новой Camry

23 июня 2017
Toyota Camry 2018

Toyota Camry получит мультимедиа на Linux

02 июня 2017
Toyota Camry 2017

Toyota показала Camry для японского рынка

19 мая 2017

 Новости Toyota Camry

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Velar - высокие технологии range rover velar 2017 Тест драйв
30 марта 2018

Land Rover Range Rover Velar
"Высокие технологии Range Rover Velar"
BMW 6 series - bmw 6-series gran turismo 2018 gt и немного нервно
Тест драйв
30 марта 2018

BMW 6 series
"GT и немного нервно"
Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 ломает представление о «китайцах» как о «бюджетниках»
Тест драйв
28 марта 2018

Haval H6 Coupe
"Haval H6 Coupe ломает представление о «китайцах» как о «бюджетниках»"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 6 2