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20 ноя 2018

Toyota Camry получила спортивный ген

Toyota Camry получила спортивный ген
Автор фото: фирма-производитель

Специальное гоночное подразделение TRD решило прокачать легендарный седан, чтобы показать серьезный потенциал модели. Новинку обещают показать на автосалоне в Лос-Анджелесе

TRD- это Toyota Racing Development, примерно то же самое что и AMG для Mercedes-Benz. Одним словом, спецподразделение концерна, которое занимается основательными переработками серийных автомобилей в угоду большей мощности, скорости и спортивного уклона. Единственный момент, работы велись, в основном, для внутреннего рынка, а, например, в США компания предлагала лишь внешний тюнинг, обделяя клиентов серьезными доработками по технике.

С появлением новой Camry ситуация должна кардинально поменяться, на автосалон в Лос-Анджелес, TRD везет заряженную версию. Главная гордость создателей — трековая настройка шасси. В TRD сообщают, что калибровка и доводка подвески проводилась на гоночных трассах. Кстати, на автомобиль установили новые пружины, амортизаторы и стабилизаторы увеличенной толщины. Со всеми доработками автомобиль «упал» на 15 миллиметров.

Силовые агрегаты трогать не стали: Camry TRD оснащена атмосферником V6 3.5 (305 л.с.) и восьмиступенчатым «автоматом» с лепестками переключения передач на руле. Однако, некоторые изменения все же произошли, например, переработали выпускную систему, а также поставили новые тормоза — с более крупными дисками (диаметр увеличен с 305 до 328 мм) и двухпоршневыми механизмами.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, За Рулем

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