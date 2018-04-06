Дела в сегменте D-класса или бизнес-сегменте (в который входит еще и Е-класс) у азиатских компаний в Европе не ладятся: в Старом Свете предпочитают автомобили местных марок, которые выигрывают и по ездовым характеристикам и по оснащенности.

Именно поэтому в 2004 году Toyota прекратила продажи седанов Camry на европейском рынке, заменив его моделью Avensis. Она создавалась в европейском отделении Toyota с учетом всех предпочтений местных жителей. Однако, видимо, что-то японцы недопоняли и Avensis тоже провалился: его производство недавно прекратили и возобновлять не собираются.

Но оставлять рынок Европы без седана D-класса в Toyota не собираются, потому вернут туда Camry последнего поколения. При этом машина будет предлагаться исключительно в гибридной версии с силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового бензинового мотора (178 л.с.) и электродвигателя мощностью 120 л.с. Суммарная мощность силовой установки составляет 211 л.с.



Поставлять автомобили в Старый Свет будут с японского завода Toyota, несмотря на то, что нынешнее поколение седана стало глобальным, то есть одинаковым на всех рынках мира. Почему не из России? Во-первых, у нас не собираются гибридные модификации, а во-вторых, кажется, в Toyota не особо и доверяют качеству сборки завода в Санкт-Петербурге, ведь даже на Украину седаны везут из Японии, а машины с российскими VIN-кодами экспортируются только в Белоруссию и Казахстан.