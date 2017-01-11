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11 янв 2017

Toyota официально представила новое поколение Camry

Toyota официально представила новое поколение Camry
Автор фото: неткаршоу.ком

В рамках Международного автосалона в Детройте японская компания Toyota представила новое поколение седана Camry.

На стенде японского автопроизводителя в Детройте в этом году была выставлена новая версия местного бестселлера, который уже на протяжении 15 лет подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге своего сегмента, - седана Camry.

В основу нового поколения японского седана легла среднеразмерная модификация модульной платформы TNGA (Toyota New Global Architecture). Отличительной особенностью этой платформы с индексом GA-K является увеличенная доля высокопрочных материалов, заниженный центр тяжести, а также отсутствие стоек McPherson сзади – вместо них установлена двухрычажная подвеска.

В ходе официальной презентации был развенчан слух о появлении в моторной гамме новинки турбированного двигателя. Впрочем, пока Toyota показала только американскую версию Camry, вероятно турбомотор может появиться в версиях для других рынков.

В США же автомобиль в базовой комплектации будет оснащаться новым базовым четырехцилиндровым 2,5-литровым «атмосферником», который поставляется в комплекте с восьмиступенчатой автоматической КПП Direct Shift. В более продвинутых версиях под капотом седана может быть установлен улучшенный 3,5-литровый V6, а также гибридная силовая установка. Стоит отметить, что в состав последней входит базовый «атмосферник».

В список технического оснащения даже самой бюджетной вариации Camry входит: комплект из 10-ти подушек безопасности, комплекс систем активной безопаности Safety Sense P, а также камеру заднего вида.

Выход новинки на американский авторынок назначен на конец лета текущего года. Когда новое поколение Camry доберется до нашей страны – пока неизвестно.

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Мотор, Drive, Мотор

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