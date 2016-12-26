Японская компания Toyota может оснастить следующее поколение своего бестселлера Corolla немецким двигателем от компании BMW.

Абсолютный бестселлер японского автопроизводителя – Toyota Corolla, который пережил обновление в конце лета текущего года, со сменой поколения может обзавестись новым силовым агрегатом. Речь идет о двигателе, производства одного из членов «большой тройки» немецких автопроизводителей – BMW.

Стоит отметить, что соглашение о поставках немецких дизельных двигателей было подписано сторонами еще пять лет назад. Чуть позже компании договорились приняли решение совместно создавать архитектуру для новых спорткаров, которые заменят существующие BMW Z4 и Toyota Supra.

Таким образом, никаких препятствий перед появлением нового силового агрегата в моторной гамме Corolla не стоит. Тем более, что три модели Toyota уже получили подобные моторы от баварской компании. Так, три года назад компактвэн Verso начали собирать со 1,6-литровым двигателем на тяжелом топливе мощностью 112 л.с.. Затем он же появился и в линейке двигателей модели Auris, а потом перекочевал и к семейству Avensis. При этом, последняя модель получила еще один силовой агрегат от BMW – двухлитровы «дизель» с отдачей 141 л.с..

К сожалению, пока неизвестно, какой именно немецкий двигатель получит японский бестселлер. Наиболее вероятно, что Corolla будет комплектоваться одним из вышеназванных моторов, либо получит оба сразу, как Avensis.

Напомним, что в настоящее время обновленная модификация Toyota Corolla поставляется на российский рынок с тремя бензиновыми двигателями – 1,3-литровым на 99 л.с., 1,6-литровым мощностью 122 л.с. и 1,8-литровым с отдачей 140 л.с..