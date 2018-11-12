Toyota анонсировала новую Corolla

Презентация новой модели состоится уже 16 ноября на салоне в Гуанчжоу. Совсем недавно на официальном сайте компании был выложен соответствующий тизерный ролик. Нас ожидает несколько технических новшеств

Откровенно говоря, речь идет именно о седане Corolla, так как хэтчбек был представлен еще в марте, на автомобильном шоу в Нью-Йорке. Однако, эта версия и интересна нам, так как на российском рынке продаются исключительно седаны.

Сообщается, что автомобиль будет построен на платформе TNGA, которую также используют Prius и C-HR. Он будет больше своего предшественника и получит новые элементы дизайна бампера, оптики и.т.д.

С технической точки зрения никакой конкретики не наблюдается. По некоторым данным новую «Короллу» будут оснащать 2,0-литровым бензиновым двигателем с отдачей 170 л.с. Вполне возможно, что мы увидим и гибридные модификации компактного седана.