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29 мар 2022

У Toyota скоро появится заряженная Сorolla

У Toyota скоро появится заряженная Сorolla
Автор фото: фирма-производитель

Через два дня японский концерн представит «подогретую» модель Corolla, которая традиционно получит  приставку «GR» к своему названию

У этого японского седана всегда было реноме простой семейной машины, ее часто даже называли скучной. Так что понятие «гоночная Королла» звучит, как нечто фантастическое.  Впрочем, для Toyota нет ничего невозможного. В конце концов, они смогли сделать заряженный Yaris, превратив его из простого городского хэтчбека в настоящую «зажигалку».

К слову о Yaris, именно он поделится с «Короллой» силовой установкой. Речь идет о турбированном моторе 1.6 мощностью в 268 лошадиных сил. «Ярис» с таким двигателем способен разогнаться до сотни за пять с половиной секунд, а максимальная скорость находится на отметке в 230 километров в час.  Учитывая, что «Королла»  несколько тяжелее «Яриса» можно предположить, что седан окажется несколько медленнее.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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