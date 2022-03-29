У Toyota скоро появится заряженная Сorolla

Через два дня японский концерн представит «подогретую» модель Corolla, которая традиционно получит приставку «GR» к своему названию

У этого японского седана всегда было реноме простой семейной машины, ее часто даже называли скучной. Так что понятие «гоночная Королла» звучит, как нечто фантастическое. Впрочем, для Toyota нет ничего невозможного. В конце концов, они смогли сделать заряженный Yaris, превратив его из простого городского хэтчбека в настоящую «зажигалку».

К слову о Yaris, именно он поделится с «Короллой» силовой установкой. Речь идет о турбированном моторе 1.6 мощностью в 268 лошадиных сил. «Ярис» с таким двигателем способен разогнаться до сотни за пять с половиной секунд, а максимальная скорость находится на отметке в 230 километров в час. Учитывая, что «Королла» несколько тяжелее «Яриса» можно предположить, что седан окажется несколько медленнее.