Пресс-служба японской компании Toyota опубликовала полный прайс-лист на обновленную версию кроссовера Highlander для российского рынка.

Впервые рестайлинговая версия японского полноразмерного кроссовера была представлена еще в марте прошлого года в рамках Международного автосалона в Нью-Йорке. И только сейчас оформить заказ на новинку смогут российские клиенты Toyota.

В нашей стране автомобиль будет представлен в двух комплектациях – Престиж и Люкс Safety. Однако из всей моторной гаммы новинки до России добрался только один. Речь идет о бензиновом 3,5-литровом V6 с отдачей 249 л.с. (356 Нм), который, вне зависимости от комплектации поставляется с восьмиступенчатой автоматической КПП. Как утверждают в компании, средний уровень потребления топлива Toyota Highlander в смешанном цикле с таким мотором составил 9,5 литров на каждые 100 км пути.

Уже в базовой комплектации Престиж новинка оснащается: тремя рядами сидений, датчиками света и дождя, фирменным информационно-развлекательным комплексом Toyota Touch 2 with Go с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и интегрированной навигацией, камерой заднего вида, системой 3-зонного климат контроля, рулевым колесом с подогревом, а также электрическим приводом, обогревом и вентиляцией для первого ряда сидений. За такой кроссовер будущему владельцу придется отдать, как минимум, 3 635 000 рублей.

В список дополнительного оборудования более продвинутой комплектации Люкс Safety входит: система контроля усталости водителя, система предупреждения фронтального столкновения, спаренная с системой автоматического торможения, адаптивным освещением, круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, система контроля полосы движения, четыре камеры панорамного обзора, а также аудиосистема из 12-ти динамиков. Такая версия Highlander стоит уже 3 789 000 рублей.