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12 май 2020

В Россию едет новый Highlander

В Россию едет новый Highlander

Компания Toyota Motor объявила о предстоящем старте российских продаж кроссовера Highlander нового поколения. Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года

Интересно, что благодаря архитектуре TNGA, новый Toyota Highlander увеличился в габаритах и получил новый дизайн, брутальный и элегантный одновременно. Внушительный внешний вид нового Highlander формируют двухуровневая трапеция решетки радиатора, мощные арки и выступающая вперед центральная часть капота. Элегантная форма светодиодных фар головного света задает узнаваемый стиль, а смещенная назад линия крыши, которая буквально «парит» в воздухе благодаря окрашенным в черное стойкам, придает облику динамичность. Впечатляющую внешность кроссовера дополняют большие 20-дюймовые колеса, мускулистые боковины кузова и декоративная накладка сзади, которая продолжает дизайнерскую тему, заявленную формой переднего бампера.

Также производитель отмечает, что увеличение колесной базы автомобиля на 60 мм одновременно с уменьшением высоты кузова на 40 мм и переносом электроусилителя рулевого управления на рулевую рейку позволило увеличить пространство для пассажиров, снизить центр тяжести, усовершенствовать ездовые характеристики автомобиля и добиться образцового баланса между удобством и управляемостью.

На нашем рынке автомобиль будет оснащаться атмосферным бензиновым двигателем 3.5 V6 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и фирменной системой полного привода. Мощность мотора официально пока не уточняется. В версии для США такой двигатель развивает 295 л.с. и 357 Нм, однако, на «российском» кроссовере его, скорее всего, дефорсируют до выгодных с точки зрения нашего налогового законодательства 249 сил.

При написании новости использовалась информация:
Toyota

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