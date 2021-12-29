Ателье TJM прокачало Land Cruiser для серьезного бездорожья

Тюнинг-ателье TJM представило особую версию Toyota Land Cruiser нового поколения для тяжелого бездорожья

Автомобиль действительно серьезно подготовлен. Во-первых, все атрибуты серьезного внедорожника на месте: мощный бампер, кенгурин, дополнительные фары, шноркель и.т.д.

Помимо вышеперечисленных атрибутов, автомобилю доработали подвеску - увеличили дорожный просвет, а заодно установили комплект усиленных пружин и рычагов. Также были применены регулируемые амортизаторы. Под капотом модифицированного внедорожника находится штатный 3,3-литровый дизельный V6, отдача которого составляет 309 лошадиных сил. Тюнингованный Land Cruiser будет продаваться лишь на австралийском рынке. Планов по выводу машины на мировой рынок у ателье нет.