Новый Toyota Land Cruiser: официальная информация

По сети уже несколько месяцев, начиная с апреля этого года, ходит информация о новом «Крузаке». Мол, его должны представить на автосалоне в Токио, плюс уже обнародовали предполагаемую внешность и техническую начинку. Однако, марка уже высказала официальную позицию по этому вопросу, так что все слухи оказались откровенным враньем

Стоит отметить, что последним ярким всплеском данных стала утечка от издания Bestcarweb, которое со ссылкой на источники сообщило, что на Токийском автосалоне состоится дебют концептуальной версии нового «Крузака», а в 2020 году модель, которая после смены поколений получит индекс 300, уже встанет на конвейер. Также сообщалось, что автомобиль сохранит рамную конструкцию, а на смену 8-цилиндровым моторам придут более компактные битурбошестерки объемом 3,5 литра.

Теперь взглянем на официальное заявление марки. Цитируем: «От лица ООО «Тойота Мотор» заявляем, что в сети появилась ложная информация о дате выхода, названии и технических подробностях нового поколения Land Cruiser. Новость сопровождается недостоверным изображением». Так что не спешим радоваться, новому «Крузаку» еще ехать и ехать.