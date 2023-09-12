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12 сен 2023

Toyota готовит 3-дверную версию Land Cruiser 70

Toyota готовит 3-дверную версию Land Cruiser 70
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 70 в 3-дверном кузове. Автомобиль готовится к дебюту в странах Ближнего Востока

Данная версия будет именоваться Golf Edition. Однако нет точной информации о том, чем именно будет отличаться автомобиль помимо укороченного кузова. Напомним, что новое поколение Land Cruiser 70 дебютировало в начале прошлого месяца. Компания сохранила классический дизайн с «квадратным» кузовом, круглыми фарами, прямоугольной решеткой радиатора, а также массивными пластиковыми бамперами. Салон тоже оформлен в ретро стиле. Имеется 6,7-дюймовый сенсорный экран бортового компьютера с рядом мультимедийных функций. «Приборка» - аналоговая.

В движение автомобиль приводит 2,8-литровая дизельная «турбочетверка» мощностью 204 л.с. и 500 Нм. В паре с мотором работает 6-ступенчатая гидромеханическая АКП. Привод - полный. Альтернатива - дизельный турбированный мотор V8. Мощность - 205 л.с. и 430 Нм. Трансмиссия - 5-ступенчатая «механика». Привод- полный.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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