Toyota показала версию Land Cruiser 250 для людей с ограниченными возможностями

Японская компания Toyota опубликовала изображения интерьера новой версии Land Cruiser 250 под названием NEO Steer, салон которой создан специально для людей с ограниченными физическими возможностями

Главный отличительные особенности - отсутствие педалей, а также многофункциональный руль-штурвал, который получил рычажки газа и тормоза. Других изменений в салоне нет. На передней панели устанавливается экран мультимедийной системы диагональю 8 дюймов, а в более дорогих комплектациях - 12,3 дюйма. В отделке салона используется ткань и экокожа.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой iForce Max, в основе которой лежит бензиновая “турбочетверка” объемом 2,4 л., и 48-вольтовый электромотором. Мощность - 331 л.с. Крутящий момент - 630 Нм. Более того, в моторной гамме числятся бензиновые 2,4- и 2,7-литровые “атмосферники” мощностями 281 л.с. (430 Нм) и 163 л.с. (246 Нм), а также дизельный 2,8-литровый турбомотор мощностью 204 л.с. (500 Нм). Базовый мотор 2,7 л. работает в паре с 6-ступенчатым “автоматом”, а все остальные - с 8-ступенчатым “автоматом”. Все версии полноприводные.