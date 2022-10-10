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10 окт 2022

У Toyota появился Land Cruiser для Дакара

У Toyota появился Land Cruiser для Дакара
Автор фото: фирма-производитель

Представленный в 2021 году внедорожник Toyota Land Cruiser 300 стал преемником сверхпопулярной на рынке модели Land Cruiser 200, которая помимо успехов в продажах могла похвастать и выдающимися гоночными достижениями, в частности 10-кратным чемпионством в ралли «Дакар»

Гоночная «трехсотка» уже успешно выступила на Rallye du Maroc-2022, завоевав Гран-при. Ответим на логичный вопрос, обычно в ралли участвуют заряженные машины, которые серьезно отличаются от обычных внедорожников. Land Cruiser же остался практически стоковым. Дело в том, что машина участвует в классе Т2, где допускаются лишь минимальные технические доработки.

В нашем случае автомобилю увеличили дорожный просвет и облегчили конструкцию (удалив обшивку, задний ряд и.т.д). Силовая установка же здесь осталась стандартной - 299-сильный 3,3-литровый дизель V6 с 10-диапазонной автоматической коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
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