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30 июл 2021

В Toyota обновят Land Cruiser 70

В Toyota обновят Land Cruiser 70
Автор фото: фирма-производитель

Знаете, фраза о том, что наш автопром по двадцать лет выпускает одно и то же - более не актуальна. Встречайте, Toyota Land Cruiser 70 - машина, которая без особых изменений выпускается с 1984 года

Нет, конечно же в Toyota проводили модернизации, но все они были точечными - здесь улучшение, там штришок. Например, в 2016 году на машину установили мультимедийный комплекс с 6,1-дюймовым сенсорным дисплеем, а также два USB-порта для подключения внешних устройств.

Собственно, как стало известно нашим зарубежным коллегам, в ближайшие месяцы легенду снова обновят, но на этот раз оно будет техническим. Подробности не раскрываются, но есть мнение, что обновление как-то  связано с вопросами безопасности, а именно ужесточения регламентов на основных рынках сбыта - Австралии и Океании. Коснется ли обновление машин для рынка Ближнего Востока - неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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