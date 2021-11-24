Когда представят новый Toyota Land Cruiser Prado?

Следующее поколение среднеразмерного рамного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado представят в августе 2022 года. Автомобиль с кодовым обозначением J180 создают на рамной платформе TNGA-F

По сообщению китайских СМИ, в дизайне нового Prado будут присутствовать заимствования у обычного Land Cruiser 300. Скорее всего, речь идет о решетке радиатора, оптике и бамперах. Что касается интерьера, то вероятнее всего автомобиль получит полностью цифровую приборную панель и крупный дисплей медиасистемы, а в качестве опции предложат аудиоустановку на 12 динамиков JBL.

Теперь поговорим про техническую составляющую. Мы уже упомянули, что внедорожник построят на «тележке» TNGA-F. Сообщается, что переход на новую платформу обеспечит больший простор в салоне и меньший вес самого автомобиля. Если говорить о двигателях, то наши китайские коллеги рассказывают, что на Land Cruiser Prado J180 появится 2,5-литровый атмосферный бензиновый мотор (мощность в 205 лошадиных сил). Самое интересное заключается в том, что в качестве коробки передач здесь будет использоваться вариатор!