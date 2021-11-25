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25 ноя 2021

Toyota отзывает Land Cruiser Prado в России

Toyota отзывает Land Cruiser Prado в России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota объявила об отзыве в России 16 внедорожников Land Cruiser Prado с бензиновым двигателем, выпущенных с 27 апреля по 29 апреля 2021 года

Как сообщает портал Autonews со ссылкой на Росстандарт, отзывная кампания вызвана обнаружением дефектов сварки. Выяснилось, что на некоторых машинах сварной шов трубы выпускного коллектора  оказался недостаточно прочным, что  чревато образованием трещин, которые могут привести к утечке отработанных газов.  На всех отзываемых автомобилях этот бракованный узел будет заменен на новый. Традиционно, все сервисные работы выполняются бесплатно, так как они совершаются в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, что это уже второй отзыв автомобилей Toyota за этот год. Первый произошел в феврале и коснулся моделей Fortuner  и Hilux из-за проблем в тормозной системе.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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