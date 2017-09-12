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12 сен 2017

Toyota показала обновленный Land Cruiser PRado

Toyota показала обновленный Land Cruiser PRado
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне во Франкфурте дебютировал обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Выбор места не случаен: в некоторых странах Евросоюза не продается Land Cruiser 200 и там Prado является флагманским внедорожником.

Внешне рестайлинг небольшой: изменилась форма фар, радиаторной решетки, из-за этого появились новые капот, крылья и передний бампер. Сзади обновился бампер и фонари. Светотехника стала полностью светодиодной.

В салоне стало меньше прямых углов, многие линии сглажены. Центральная консоль полностью пересмотрена, на ней появился 8-дюймовые экран мультимедийной системы Toyota Touch 2. Также стали более качественными материалы отделки дверных панелей.

Кроссовер получил активную подвеску AVS из-за чего до пяти увеличилось число режимов работы электроники, управляющей отдачей двигателя, быстротой переключения передач в «автомате» и чуткостью системы стабилизации.

От «двухсотки» Prado позаимствовал систему кругового обзора с функцией «прозрачный» капот, вне зависимости от того, 2- или 3-рядная версия, машина оснащается 3-зонным климат-контролем. Комплектации Престиж и Люкс получили вентиляцию передних сидений.
 

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При написании новости использовалась информация:
Toyota

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