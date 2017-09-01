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1 сен 2017

Toyota представит обновленный LC Prado на автосалоне во Франкфурте

Toyota представит обновленный LC Prado на автосалоне во Франкфурте
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota представит обновленный внедорожник Land Cruiser Prado на автосалоне во Франкфурте, который открывается в начале сентября. Подробностей о машине пока нет, но, по предварительным данным у нее изменится оптика, бамперы, радиаторная решетка, а в оснащение войдут новые системы безопасности.

Кроме того, на стенде Toyota будет представлен концептуальный кроссовер C-HR Hy-Power, созданный Европейским центром дизайна Toyota (ED2). По словам представителей компании, концепт покажет новые стилистические решения компании, а также дальнейшее развитие гибридных технологий.

Серийный вариант гибридного кроссовера Toyota C-HR оснащается 120-сильной установкой от последнего поколения Toyota Prius. Вероятнее всего, концепт будет представлять собой подзаряжаемый гибрид с довольно мощной гибридной силовой установкой.
 

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При написании новости использовалась информация:
Toyota

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