Компания Toyota представит обновленный внедорожник Land Cruiser Prado на автосалоне во Франкфурте, который открывается в начале сентября. Подробностей о машине пока нет, но, по предварительным данным у нее изменится оптика, бамперы, радиаторная решетка, а в оснащение войдут новые системы безопасности.

Кроме того, на стенде Toyota будет представлен концептуальный кроссовер C-HR Hy-Power, созданный Европейским центром дизайна Toyota (ED2). По словам представителей компании, концепт покажет новые стилистические решения компании, а также дальнейшее развитие гибридных технологий.

Серийный вариант гибридного кроссовера Toyota C-HR оснащается 120-сильной установкой от последнего поколения Toyota Prius. Вероятнее всего, концепт будет представлять собой подзаряжаемый гибрид с довольно мощной гибридной силовой установкой.

