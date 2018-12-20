Бывший сотрудник Uber представил самый «совершенный» автопилот

Его персональный Toyota Prius проехал от одного побережья США до другого без вмешательства водителя. По всем признакам этот автомобиль вполне тянет на последний уровень автономности, однако его создатель, будучи ответственным человеком, называет свое детище лишь вторым уровнем автопилотирования

Весь подвох заключается в том, что за рулем автомобиля присутствовал водитель, пусть и не управлял им. Напомним, что для более совершенных систем требуется полное исключение водительского вмешательства. Однако сама по себе, Pronto AI, именно так и называется система, является очень интересной разработкой.

По заявлению создателя проекта, Энтони Левандовски, вся система построена на комплексе камер, данные с которых анализируются персональной нейросетью, которая сочетает в себе возможности самообучающегося искусственного интеллекта, методов глубокого обучения и компьютерного зрения. Г-н Левандовски отметил, что аппаратно-программный комплекс Pronto способен предсказывать поведение участников движения и принимать решения, исходя из ситуации. Система работает в условиях низкой освещенности, прямых солнечных лучей, снегопада и дождя, а также способна проезжать по новым шоссе, основываясь на ранее полученном опыте.