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12 фев 2019

Гибридные заморочки

Гибридные заморочки
Автор фото: фирма-производитель

Снова отзыв. Снова Toyota Prius. Еще не утих шум от прошедшего отзыва, который произошел в ноябре, как теперь происходит новая напасть, причем в больших объемах

Росстандарт продолжает "радовать" нас новыми отзывами. Сейчас речь идет о сервисной акции, которая касается девятисот "Приусов", произведенных  с 7 мая 2009 года по 29 января 2014 года. В Росстандарте заявили, что в «редких случаях» из-за сбоя в гибридной системе электроника автомобиля может самостоятельно переключиться на так называемый аварийный режим, что приведет к потере мощности или выключению силового агрегата.

В ведомстве добавляют - несмотря на то, что рулевое управление с усилителем и тормозная система остаются работоспособными, включение двигателя во время движения на большой скорости может повысить риск возникновения аварии. В качестве борьбы с дефектом будет проведено обновление программного обеспечения распределения питания. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, ТАСС

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