Гибридные заморочки

Снова отзыв. Снова Toyota Prius. Еще не утих шум от прошедшего отзыва, который произошел в ноябре, как теперь происходит новая напасть, причем в больших объемах

Росстандарт продолжает "радовать" нас новыми отзывами. Сейчас речь идет о сервисной акции, которая касается девятисот "Приусов", произведенных с 7 мая 2009 года по 29 января 2014 года. В Росстандарте заявили, что в «редких случаях» из-за сбоя в гибридной системе электроника автомобиля может самостоятельно переключиться на так называемый аварийный режим, что приведет к потере мощности или выключению силового агрегата.

В ведомстве добавляют - несмотря на то, что рулевое управление с усилителем и тормозная система остаются работоспособными, включение двигателя во время движения на большой скорости может повысить риск возникновения аварии. В качестве борьбы с дефектом будет проведено обновление программного обеспечения распределения питания. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.