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26 янв 2017

Гибридный Toyota Prius возвращается на российский рынок

Гибридный Toyota Prius возвращается на российский рынок
Автор фото: неткаршоу.ком

Японская компания Toyota планирует возобновить поставки гибридных хэтчбеков Prius на российский рынок.

Еще в июле прошлого года российский офис японской компании объявил о прекращении продаж гибридного хэтчбека Prius в нашей стране. При этом, официальные представители Toyota особо подчеркивали, что остановка продаж плановая, связана она со сменой поколения автомобиля и будет носить временный характер. Точных дат тогда названо не было, однако предполагалось, что новые хэтчбеки будут отгружены российским дилерам, ориентировочно, в конце 2016 – начале 2017 года. Сейчас же стало известно, что гибридный Toyota Prius четвертого поколения прибудет в Россию в марте текущего года.

Напомним, что Toyota Prius в четвертой генерации впервые был представлен широкой публике пару лет назад, в сентябре 2015 года. Он стал одной из первых моделей японского автопроизводителя, в основу которого легла новая глобальная модульная платформа TNGA (Toyota New Global Architecture).

Под капотом автомобиля установлена гибридная силовая установка, которая состоит из бензинового 1,8-литрового двигателя мощностью 97 л.с. (142 Нм) и 73-сильного электромотора. Совокупная мощность такого агрегата составляет 170 л.с..

Как утверждают в компании, в сравнении со своим предшественником, уровень потребления топлива новой установки сократился на 10%. Так, в сопроводительных документах указано значение 3,01 литра на каждые 100 км пути в смешанном цикле. Однако эксперты журнала Союза потребителей США «Consumer Reports» провели собственные испытания, согласно результатам которых японский хетчбек является несколько более «прожорливым» - расход топлива составил 4,52 литра на 100 км. Впрочем, даже при таком несоответствии показателей, Toyota Prius стал самым экономичным автомобилем за всю историю тест-драйвов издания.

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При написании новости использовалась информация:
OAnews, Autonews, Мотор

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