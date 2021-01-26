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26 янв 2021

Новый Toyota Prius: подробности

Новый Toyota Prius: подробности
Автор фото: фирма-производитель

Если судить по тому, что предшествующие поколения легендарного гибрида держались в строю по шесть лет, то новый Prius должен выйти уже в следующем году.

Эту информацию можно было бы оставить без внимания, но японские СМИ постепенно начинают выдавать инсайды о новинке.  Так японский сайт X-mag раскрыл ее технические характеристики.  Платформа не изменится – здесь будет также использоваться TNGA. Движок не раскрыт, однако сообщается, что автомобиль получит емкую батарею. Кроме того, появится «зеленая» версия с безальтернативной электрической силовой установкой.

Есть новости о и дизайне.  Новинка похвастает дерзкими чертами (чем не отличался предшественник).  Prius позаимствует очень много стилистических решений от водородной модели Mirai.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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