Новый Toyota Prius: подробности

Если судить по тому, что предшествующие поколения легендарного гибрида держались в строю по шесть лет, то новый Prius должен выйти уже в следующем году.

Эту информацию можно было бы оставить без внимания, но японские СМИ постепенно начинают выдавать инсайды о новинке. Так японский сайт X-mag раскрыл ее технические характеристики. Платформа не изменится – здесь будет также использоваться TNGA. Движок не раскрыт, однако сообщается, что автомобиль получит емкую батарею. Кроме того, появится «зеленая» версия с безальтернативной электрической силовой установкой.

Есть новости о и дизайне. Новинка похвастает дерзкими чертами (чем не отличался предшественник). Prius позаимствует очень много стилистических решений от водородной модели Mirai.