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13 сен 2019

Toyota надеется отказаться от внешней зарядки электрмобилей

Toyota надеется отказаться от внешней зарядки электрмобилей
Автор фото: фирма-производитель

Концерн тестирует особенный Prius с солнечными батареями. В Toyota продвигают концепцию отказа от внешних источников питания в пользу солнечной энергии

Экспериментальный прототип Prius с солнечными батареями был представлен в июле, с тех пор проводятся его испытания с последующими доработками. У свежего прототипа увеличилась площадь фотоэлементов: капот, крыша, заднее стекло и крышка багажника «усеяны» солнечными батареями. Помимо увеличения площади инженеры повысили эффективность. Если раньше она составляла 22,5%, то теперь подскочила до 34%.

К слову, над таким Prius Toyota работала не одна, а в сотрудничестве с такими компаниями как NEDO и Sharp. Сообщается, что мощность такой батареи достигла 860 Вт. За полный день под палящим солнцем прототип способен получить столько энергии, сколько хватит на 56,3 километра пробега. Если взять за основу статистику, что, например, средний американец проезжает 47 километров за день (согласно исследованию AAA Foundation), то в теории солнечный Prius  может обходиться без внешней зарядки каждый день.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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