Toyota отзывает Prius

Гибридные автомобили Toyota Prius, проданные в 2016 и 2017 годах, отзовут из-за неисправного датчика ремня безопасности

Компания Toyota объявила об отзыве 224 гибридных автомобилей Prius в России, которые были выпущены с 1 августа 2016 г. по 27 июня 2017 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. Автомобили отправляют на сервис потенциально неисправной системы оповещения о непристегнутом ремне безопасности. Контакты в датчике, расположенном в замке, могут износиться. Это способно привести к срабатыванию индикатора системы, который не выключится даже в случае корректного использования ремня.

Автопроизводитель предупредит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать в дилерский центр. Кроме того, определить, попадает ли машина под отзыв, можно будет по перечню VIN-номеров, опубликованному на сайте Росстандарта. В рамках акции на гибридах заменят замок ремня безопасности.