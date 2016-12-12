Пресс-служба японской компании Toyota объявила о начале новой программы поощрения своих клиентов, в рамках которой автопроизводитель поможет владельцам гибридных автомобилей расплатиться по счетам за электроэнергию.

В настоящее время многие страны и автопроизводителя стараются подстегнуть интерес потребителей к «зеленому» сегменту авторынка, предоставляя владельцам таких автомобилей различные преференции. Так, несколько европейских государств частично субсидируют покупку электрокаров и «гибридов», а также предоставляют их владельцам налоговое вычеты и право бесплатной парковки. А Tesla Motors, к примеру, до недавнего времени позволяла бесплатно пользоваться сетью зарядных станций Supercharger.

Японцы же решили пойти другим путем. Toyota предлагает своим клиентам, которые приобрели гибридный хэтчбек Prius 2017 модельного года, помощь в оплате счетов за электроэнергию. Так, бортовой компьютер автомобиля будет измерять расстояние, которое было преодолено исключительно на электрической тяге, и время зарядки литий-ионных аккумуляторов от бытовой электросети. На основании этих данных владельцу будут начисляться баллы, которые в дальнейшем можно будет использовать на покрытие счетов за электричество.

В рамках реализации этой программы, японский автопроизводитель подписал соглашения с пятью наиболее крупными энергетическими компаниями Японии. Таким образом, действие программы распространяется почти на весь Японский архипелаг.

В компании подчеркивают, что принять участие в новой программе смогут владельцы только хэтчбеков Prius 2017 модельного года, которые вышли на мировой рынок в прошлом месяце. Напомним, что главной отличительной особенностью этих автомобилей является то, что бензиновый компонент гибридной силовой установки действует исключительно как генератор для подзарядки батарей.