Toyota Prius будет работать на водороде

У японского концерна уже есть водородный автомобиль – Toyota Mirai, однако данный модельный ряд может вскоре пополниться

Да, Prius действительно может перейти на водород. Забавно, но автомобиль не будет работать на топливных элементах. Как сообщает издание BestCarWeb, здесь будет развиваться похожий сценарий, как и с моделью Corolla Sport. Напомним, что на нее поставили экспериментальный двигатель внутреннего сгорания, который работает на сжатом водороде. Соответственно на Prius установят такой же мотор.

Отметим, что машина будет представлена лишь в статусе концепта, причем презентация состоится уже в следующем году. Серийный же выпуск машины будет налажен в 2025 году, правда, эти сроки лишь обозначаются в инсайдерской информации, так что говорить о каких-то точных датах не приходится.