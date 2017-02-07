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7 фев 2017

Toyota Prius вернулся в Россию после смены поколения

Toyota Prius вернулся в Россию после смены поколения
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба японской компании Toyota сообщает о начале продаж нового поколения гибридного хэтчбека Prius на российском рынке.

Летом прошлого года японский автопроизводитель объявил о прекращении поставок гибридного хэтча Prius на территорию РФ. Однако еще тогда официальные представители компании подчеркивали, что это временная мера, связанная со сменой поколения модели, и после этого «гибрид» вновь появится в нашей стране.

Сейчас же, как и было обещано, японский гибрид возвращается на прилавки, но уже в новом, четвертом поколении. В новой генерации хэтчбек комплектуется гибридной силовой установкой, в состав которой входит бензиновый 1,8-литровый двигатель мощностью 98 л.с. и электромотор. Совокупная мощность этой системы достигает 122 л.с..

Как отмечают в компании, новинка потребляет значительно меньше топлива за счет новой системы газораспределения VVT-i, а также дросслельной заслонки ETCS-i с электронным управлением. Запас хода при использовании исключительно электрической тяги также вырос, благодаря использованию новой высоковольтной батареи Ni-Mh.

При этом, автопроизводитель дает гарантию на все компоненты силовой установки, включая преобразователь-инвертор, батарею, а также блоки управления как самого гибридного двигателя, так и элемента питания, которая будет действовать либо в течение пяти лет с момента приобретения, либо по достижении 100 000 км пробега.

В комплектацию нового Prius также входит проекционный дисплей, система 2-зонного климат-контроля, система обогрева первого ряда кресел, информационно-развлекательный комплекс Toyota Touch 2 с интегрированной навигацией и поддержкой голосовых команд, а также аудио система GreenEdge от фирмы JBL.

Новинку уже сейчас можно приобрести в салонах официальных дилеров Toyota в России, а ее начальная стоимость составляет 2 112 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Drive, АвтоВести, Автостат

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