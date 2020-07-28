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28 июл 2020

В России отзывают Toyota из-за глохнущего двигателя

В России отзывают Toyota из-за глохнущего двигателя
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota объявила об отзыве 26 автомобилей Prius, проданных в России с 7 мая 2014 по 9 июня 2015 года. Причина отзыва – внезапный отказ гибридной силовой установки и риск возникновения аварийных ситуаций

Высокие нагрузки, в том числе резкое ускорение, могут привести к перегреву и деформации транзисторов интеллектуального силового модуля (ИСМ). В таком случае на приборной панели появятся предупреждающие сообщения, и машина перейдет в аварийный режим, позволяющий какое-то время продолжать движение.

Однако повреждения транзисторов могут также стать причиной недопустимого повышения напряжения, превышающего пределы ИСМ, и отключения гибридной установки. В таком случае Prius остановится во время езды, в том числе на большой скорости, что может привести к ДТП.

На Toyota Prius с глохнущими двигателями бесплатно обновят программное обеспечение электронного блока управления распределения питания. Владельцев оповестят об акции по телефону или электронной почте. Список VIN-номеров проблемных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта.

При написании новости использовалась информация:
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