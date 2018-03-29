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29 мар 2018

Toyota представила новый RAV4

Toyota представила новый RAV4
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер RAV4 — мировой лидер сегмента SUV и бестселлер компании Toyota. Но японцы решили не осторожничать и полностью «перетряхнули» модель, полностью изменив ее имидж.

Дизайн претерпел кардинальные изменения и во многом заимствован у прошлогоднего концепта FT-AC. У кроссовера внедорожная «мордочка», затемненные полоски в задних стойках, придающие крыше «парящий» эффект, все линии прямые, будто очерченные по линейке.

Пятое поколение построено на модульной платформе TNGA K, которая лежит в основе седана Camry. Toyota RAV4 стала первой моделью на этой платформе, которая получила систему полного привода. Причем, теперь она хитрая: на задние колеса может передаваться до 50% крутящего момента, который может еще и перераспределяться между колесами, улучшая управляемость. Размеры машины остались прежними, на 30 мм до 2690 мм увеличилась колесная база, уменьшились свесы.

Интерьер тоже новый, хотя в нем безошибочно угадывается Toyota (хотя бы по ядовито-синей подсветке). Приборная панель осталась аналоговой но в большой полукруг спидометра вписан экран бортового компьютера. Вверху центральной коносли высится экран мультимедийной системы Etune (7- или 8-дюймовый в зависимости от комплектации).

Для американского рынка Toyota анонсировала два двигателя: 2- и 2,5-литровые бензиновые моторы. Их технические характеристики пока не названы. Первый будет оснащаться либо «механикой», либо вариатором, а для второго предусмотрен 8-ступенчатый «автомат». Двигателя V6 больше в гамме не будет, а гибридный вариант японцы обещают представить в следующем году.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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