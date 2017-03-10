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10 мар 2017

Премьера Toyota Yaris GRMN

Премьера Toyota Yaris GRMN
Автор фото: фирма-производитель

В Женеве дебютировал новый серийный заряженный хэтчбэк Toyota Yaris GRMN

Аббревиатура в названии обозначает Gazoo Racing Masters of Nurburgring и подчеркивает близость новинки к спорту. Автомобиль оснащен бензиновым 4-цидиндровым двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 210 лошадей.

Toyota особо отмечает, что двигатель новинки, оснащенный наддувом, обеспечивает отличную тягу во всем диапазоне оборотов и не имеет так называемой турбоямы. Секрет прост - вместо традиционной турбины за наддув отвечает механический компрессор. Сблокирован новый двигатель с 6-ступенчатой механикой и межколесным дифференциалом повышенного трения Torsen.

Подвеска Toyota Yaris GRMN получила амортизаторы со «спортивными» настройками,  укороченные пружины, и стабилизатор поперечной устойчивости увеличенного диаметра. А сам кузов усилен парой распорок, установленных между креплениями стоек. Передние тормозные механизмы 4-поршневые с большими вентилируемыми дисками. Время разгона до сотни не заявлено, но Toyota утверждает, что оно лучшее в классе, как и разгон от 80 до 120 км/ч на четвертой передаче.

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При написании новости использовалась информация:
Тойота Мотор

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