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5 авг 2019

Следующее поколение Toyota Yaris получит гибридную начинку и научится ездить

Следующее поколение Toyota Yaris получит гибридную начинку и научится ездить
Автор фото: фирма-производитель

Свежий Toyota Yaris была представлен в апреле. Производитель решил пойти по самому простому пути — договорился с Mazda о выпуске модели Mazda 2 под своей маркой. Однако для Европы и Азии в скором времени должен выйти совершенно другой Yaris: на собственной платформе, с иными моторами и абсолютно другой внешностью

По предварительным данным, «Ярис» переедет на модульную платформу TNGA, которая с недавних пор широко используется в легковых Тойотах. Смена «тележки» должна сделать управление более острым и повысить уровень пассивной безопасности. Что касается моторов, то  основу линейки двигателей составит «турбочетверка» объемом 1,2 литра, хотя в некоторые регионы планируется поставлять ДВС большего объема, а также дизельные модификации. Скорее всего, в модельном ряду появится гибридная версия. В качестве трансмиссии планируется применять бесступенчатый вариатор.

Что же до внешности, то новинка будет заметно отличаться как от предшественника, так и от свежей версии для США.  Как сообщает издание Carscoops, она получит большую переднюю решетку сложной формы и плавные обводы кузова.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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