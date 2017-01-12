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12 янв 2017

Toyota рассекретила облик нового «горячего» хэтчбека Yaris

Toyota рассекретила облик нового «горячего» хэтчбека Yaris
Автор фото: ньюсрум.тойота.еу

Пресс-служба японской компании Toyota опубликовала первые фотографии обновленной версии «горячего» хэтчбека Yaris.

Впервые о разработке рестайлингового хот-хэтча стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда, в рамках официальной презентации своей новой команды для возвращения на Чемпионат мира по ралли (WRC) компания рассказала сразу о двух новинках – детально о гоночной модификации текущей версии Yaris и в общих чертах о будущем обновлении его «гражданской» версии.

По словам представителей японского автопроизводителя, в процессе разработки нового хэтчбека будут использованы технологии, которые применялись при создании гоночного Yaris. Впрочем, никакой детальной информации предоставлено не было. На данный момент точно известно только то, что обновленный японский хэтч будет собираться только в трехдверном исполнении, с агрессивным «спортивным» обвесом и большим спойлером.

Ранее предполагалось, что под капотом автомобиля, скорее всего, будет установлена доработанная турбированная «четверка» мощностью 200 л.с. (270 Нм), однако сейчас в компании утверждают, что отдача силового агрегата новинки составит «более 210 лошадиных сил». Учитывая комментарий представителей Toyota о том, что этот двигатель «укрепит связь между Yaris WRC и дорожной моделью», можно с высокой долей уверенности предполагать, что это будет бензиновый турбомотор с рабочим объемом 1,6 литра. Если это предположение оправдается, то новый «горячий» Toyota Yaris сможет составить достойную конкуренцию таким автомобилям как: французский Peugeot 208 GTi и американский Ford Fiesta ST200.

Напомним, что новый Toyota Yaris станет первым «заряженным» хэтчбеком, который компания выпустила за прошедшие 10 лет. Так, последней моделью этого класса была Toyota Corolla T-Sport, производство которой было прекращено еще в 2007 году.

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При написании новости использовалась информация:
Cars.ru, Авторевю, Мотор

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