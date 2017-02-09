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9 фев 2017

Toyota рассекретила обновленный хэтчбек Yaris

Toyota рассекретила обновленный хэтчбек Yaris
Автор фото: ньюсрум.тойота.еу

Японская компания Toyota поделилась информацией о рестайлинговой версии хэтчбека Yaris, официальная презентаций которого пройдет в марте этого года в рамках Международного автосалона в Женеве.

За месяц до грядущего моторшоу в Женеве японский автопроизводитель решил раскрыть все карты и опубликовал всю необходимую информацию (естественно, за исключением комплектации и цен) об обновленной версии своего европейского бестселлера (около 208 тысяч проданных экземпляров за 2016 год в Европе) – хэтчбека Yaris.

Как и было обещано, внешне новинка напоминает своего «собрата» для родного рынка – Toyota Vitz. У этих автомобилей, предназначенных для совершенно разных аудиторий, общие пропорции, силуэт, форм-фактор оптики и многое другое. Впрочем, есть и различия. Так, чтобы отличить японский вариант от европейского достаточно посмотреть на переднюю часть – у последнего решетка радиатора имеет ярко выраженную сотовую структуру, в то время как японская собрана из горизонтальных планок.

В моторной гамме Toyota Yaris в ходе рестайлинга произошли серьезные изменения. От своего предшественника новинка унаследовала только базовый 3-цилиндровый VVT-i с рабочим объемом один литр и отдачей в 69 л.с., а также гибридный силовой агрегат совокупной мощностью 100 л.с., который собран из полуторалитрового «атмосферника» на 75 л.с. и электрического 61-сильного двигателя.

Старый 1,33-литровый мотор на 98 л.с. был заменен новым 1,5-литровым Dual VVT-iE мощностью 111 л.с., который, в зависимости от выбранных настроек, работать как по циклу Аткинсона, так и по циклу Отто. Стоит отметить, что новый агрегат сертифицирован в соответствие с самым строгим из имеющихся экологическим стандартом – Евро-6C.

Интересно, что руководство японского автопроизводителя решило полностью отказаться от дизельных двигателей. Напомним, что ранее в моторной гамме автомобиля наличествовал 1,4-литровый D-4D с отдачей 90 л.с., который работал на тяжелом топливе. В компании полагают, что новый полуторалитровый мотор послужит отличной заменой старому «дизелю», однако эксперты предрекают, что за счет исчезновения дизельной модификации должны вырасти продажи гибридного варианта.

Кроме того, на стенде компании в Женеве будет выставлена и «заряженная» модификация автомобиля, под капотом которой будет установлен турбированный силовой агрегат с отдачей более 210 л.с.. К сожалению, других технических деталей «горячей» новинки пока не опубликовано.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем, Autonews, Авторевю

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