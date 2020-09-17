В EuroNCAP опробовали новые методики краш-тестов

Японский субкомпактный хэтчбек Toyota Yaris стал первым автомобилем, прошедшим испытания по доработанному регламенту европейской ассоциации EuroNCAP

Организация объявила об изменениях в регламенте краш-тестов весной нынешнего года: были введены новые испытания и модифи¬цирована схема подсчёта результатов в сохранившихся тестах. Фронтальный удар с частичным перекрытием о деформируемое препятствие заменили на имитацию столкновения при выезде на встречную полосу: препятствие теперь движется навстречу тестируемому автомобилю. Такие правила названы более реалистичными.

Что касается «Яриса», то эксперты зафиксировали его уровень безопасности на уровне 81%, что обеспечило автомобилю 5 звёзд по классификации EuroNCAP. Боковые удары, испытания ассистирующих систем и тесты на защиту детей и пешеходов, Yaris преодолел почти идеально, однако, новое испытание далось автомобилю нелегко - при подобном ударе серьёзному риску подвергаются грудь и ступни водителя, а также бёдра и колени водителя и переднего пассажира.