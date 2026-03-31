31 мар 2026

Toyota снижает планку: жесткие стандарты качества уступают борьбе за выживание

Компания, долгие годы считавшаяся эталоном качества, намерена смягчить собственные стандарты ради снижения издержек и повышения эффективности производства

О необходимости перемен заявил глава компании Кодзи Сато, подчеркнув, что мировой автопром переживает период беспрецедентного давления. По его словам, даже крупнейшие производители испытывают стагнацию или полноценный кризис и вынуждены адаптироваться к новым условиям на рынке.

Ключевым шагом станет внедрение программы Smart Standard Activity. Она направлена на отказ от избыточно строгих требований к автомобильным комплектующим, которые не влияют на безопасность и функциональность. Речь идет о так называемом эффекте «избыточного качества», когда производитель тратит ресурсы на доведение деталей до идеала, незаметного для конечного потребителя.

Ранее политика Toyota предполагала крайне жесткий контроль. Даже минимальные визуальные дефекты становились причиной для утилизации. В результате, ежемесячно списывались тысячи деталей, включая элементы интерьера и проводку, несмотря на их полную работоспособность.

Теперь компания признает, что такие меры приводят к излишним затратам. В рамках новой стратегии требования к невидимым или малозаметным деталям будут пересмотрены, а взаимодействие с поставщиками станет более гибким. Им разрешат снижать объемы хранения оборудования и упрощать производственные процессы.

