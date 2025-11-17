Toyota готовит мощную «турбочетверку»

Инженеры Toyota Gazoo Racing создают 2,0-литровый турбомотор мощностью около 400 л.с.

Решение перейти от 3-цилиндрового двигателя к 4-цилиндровому объясняется стремлением добиться большей мощности и снижения уровня вибраций, которые приходилось компенсировать сложными демпферами и калибровками.

Пока испытания проходят на моделях GR Yaris M, а также серийных Lexus IS и RC, где двигатель проверяют даже в связке с механической коробкой передач. Toyota не исключает, что силовой агрегат в будущем станет частью и гибридной установки.

Среди наиболее вероятных носителей нового двигателя называют и следующую генерацию GR Corolla. Дата дебюта 400-сильного 2,0-литрового агрегата пока не сообщается.

