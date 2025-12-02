Автомобильный портал Motorpage
2 дек 2025

Toyota готовит флагманский суперкар GR GT

Автор фото: фирма-производитель

Модель станет первым суперкаром Toyota за последние 15 лет и фактически станет преемником легендарного Lexus LFA, а также классического 2000GT. Премьера GR GT состоится 5 декабря

Некоторые детали дизайна суперкара раскрыли в японском телевизионном ролике. Судя по видео, внешний облик модели вдохновлен концептом GR GT3. У новинки похожая форма кузова, но менее развит аэродинамический обвес и оригинальная оптика. Ожидается, что внутри установят ковшеобразные спортивные сиденья и крупный тачскрин мультимедийной системы. Отделка будет выполнена из экокожи красного цвета и вставок из алькантары и алюминия.

GR GT оснащен битурбированным V8, работающим в составе гибридной силовой установки. По предварительным данным, суммарная мощность системы составит 800 л.с. Подробные технические характеристики и стоимость модели будут известны после премьеры.

