Автомобильный портал Motorpage
1 ноя 2025

Toyota показала трековый электрокроссовер bZ Time Attack с мощностью 400 л.с.

Toyota показала трековый электрокроссовер bZ Time Attack с мощностью 400 л.с.
Автор фото: фирма-производитель

Toyota показала «заряженный» электрический кроссовер bZ Time Attack. Модель создана на базе обновленного Toyota bZ, который уже сам по себе стал значительно мощнее предыдущей версии

Серийный электрокар развивает 338 л.с. и разгоняется до «сотни» менее чем за 4,9 секунды. Версия Time Attack получила новую электрическую двухмоторную систему полного привода, чья суммарная мощность превышает 400 л.с.

Внешне новинка выделяется аэродинамической «юбкой» и крупным задним антикрылом. Кузов окрасили в белый, черный и красные цвета. Концепт также получил заниженную подвеску, 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна и спортивные шины Continental Extreme Contact Sport 02. В салоне установили каркас безопасности и убрали все лишнее ради снижения массы. Также здесь есть спортивные кресла от OMP и новое рулевое колесо.

При написании новости использовалась информация:
roadandtrack

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Prius (2024)

Toyota и Lexus отзывают 1,28 миллиона машин из-за сбоя в системе кругового обзора

31 октября 2025
Toyota Century

Toyota готовит роскошное купе Century с водительским креслом по центру

14 октября 2025
Toyota Land Cruiser 300 Гибрид

Toyota готовит подзаряжаемый гибридный Land Cruiser

03 октября 2025
Toyota Highlander (2026)

Toyota показала обновленный Highlander для китайского рынка

26 сентября 2025
Toyota GR Corolla (2026)

Toyota обновила GR Corolla

19 сентября 2025
Toyota Mirai (2022)

В Toyota считают, что водородные автомобили вытеснят дизельные с рынка

17 сентября 2025

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Belgee X70 - belgee x70 (2024) практичный подход Тест драйв
30 октября 2025

Belgee X70
"Практичный подход"
TENET T8 - tenet t8 (2025) новое слово на авторынке
Тест драйв
28 октября 2025

TENET T8
"Новое слово на авторынке"
Foton Tunland V7 - foton tunland v7 (2024) вид спереди
Тест драйв
24 октября 2025

Foton Tunland V7
"На грузовой платформе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 1 6