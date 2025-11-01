Toyota показала трековый электрокроссовер bZ Time Attack с мощностью 400 л.с.

Toyota показала «заряженный» электрический кроссовер bZ Time Attack. Модель создана на базе обновленного Toyota bZ, который уже сам по себе стал значительно мощнее предыдущей версии

Серийный электрокар развивает 338 л.с. и разгоняется до «сотни» менее чем за 4,9 секунды. Версия Time Attack получила новую электрическую двухмоторную систему полного привода, чья суммарная мощность превышает 400 л.с.

Внешне новинка выделяется аэродинамической «юбкой» и крупным задним антикрылом. Кузов окрасили в белый, черный и красные цвета. Концепт также получил заниженную подвеску, 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна и спортивные шины Continental Extreme Contact Sport 02. В салоне установили каркас безопасности и убрали все лишнее ради снижения массы. Также здесь есть спортивные кресла от OMP и новое рулевое колесо.