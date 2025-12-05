Toyota представила 640-сильный суперкар GR GT

Toyota представила новый флагман от Gazoo Racing — купе GR GT. Одновременно японцы показали трековую версию GR GT3, которая дебютирует в гоночных соревнованиях уже в следующем году

GR GT получил полностью алюминиевый каркас и карбоновый кузов. Снаряженная масса купе составляет 1750 кг. Низкий вес в сочетании с аэродинамическим обвесом снизил центр тяжести до уровня трековых моделей. Автомобиль оснащен новым битурбированным V8, который работает в паре с электромотором. Суммарная мощность – 640 л.с. и 850 Нм крутящего момента. В паре с ДВС работает 8-ступенчатый «автомат». Привод – задний. При этом компания отмечает, что к моменту выхода модели на рынок технические характеристики могут измениться.

Однако в первую очередь модель привлекает внимание своим классическим внешним обликом. Видно, что дизайнеры вдохновлялись японскими спорткарами 2000-х. Можно даже заметить черты знакового для этого периода Nissan GT-R. Автомобиль получил карбон-керамические тормоза и 20-дюймовые колесные диски с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. Гоночная модификация GR GT3 внешне отличается массивным аэродинамическим обвесом. У трековой модели крупный спойлер, иные бампера и диффузор.