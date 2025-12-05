Автомобильный портал Motorpage
5 дек 2025

Toyota представила 640-сильный суперкар GR GT

Toyota представила 640-сильный суперкар GR GT
Автор фото: фирма-производитель

Toyota представила новый флагман от Gazoo Racing — купе GR GT. Одновременно японцы показали трековую версию GR GT3, которая дебютирует в гоночных соревнованиях уже в следующем году

GR GT получил полностью алюминиевый каркас и карбоновый кузов. Снаряженная масса купе составляет 1750 кг. Низкий вес в сочетании с аэродинамическим обвесом снизил центр тяжести до уровня трековых моделей. Автомобиль оснащен новым битурбированным V8, который работает в паре с электромотором. Суммарная мощность – 640 л.с. и 850 Нм крутящего момента. В паре с ДВС работает 8-ступенчатый «автомат». Привод – задний. При этом компания отмечает, что к моменту выхода модели на рынок технические характеристики могут измениться.

Однако в первую очередь модель привлекает внимание своим классическим внешним обликом. Видно, что дизайнеры вдохновлялись японскими спорткарами 2000-х. Можно даже заметить черты знакового для этого периода Nissan GT-R. Автомобиль получил карбон-керамические тормоза и 20-дюймовые колесные диски с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. Гоночная модификация GR GT3 внешне отличается массивным аэродинамическим обвесом. У трековой модели крупный спойлер, иные бампера и диффузор.

При написании новости использовалась информация:
Toyota

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota готовит флагманский суперкар GR GT

02 декабря 2025
Toyota RAV4

Toyota представила новый RAV4 для Китая

21 ноября 2025
Toyota Land Cruiser FJ (2027)

Toyota расширяет семейство Land Cruiser новыми кроссовером и пикапом

18 ноября 2025

Toyota готовит мощную «турбочетверку»

17 ноября 2025
Toyota bZ Time Attack

Toyota показала трековый электрокроссовер bZ Time Attack с мощностью 400 л.с.

01 ноября 2025
Toyota Prius (2024)

Toyota и Lexus отзывают 1,28 миллиона машин из-за сбоя в системе кругового обзора

31 октября 2025

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

AITO Seres M7 - aito seres m7 (2023) Тест драйв
03 декабря 2025

AITO Seres M7
"Гибридная роскошь"
Solaris HC - solaris hc (2022) верность традициям
Тест драйв
28 ноября 2025

Solaris HC
"Верность традициям"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом
Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 3 4