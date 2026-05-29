29 май 2026

Toyota превратит покупку GR GT в настоящий кастинг

Автор фото: фирма-производитель

Будущим владельцам модели Toyota GR GT будет недостаточно просто прийти к дилеру с крупной суммой денег. Компания собирается тщательно отбирать покупателей, фактически устраивая для них полноценное собеседование

Новый GR GT должен выйти на рынок в 2027 году и станет самым дорогим и эксклюзивным дорожным автомобилем марки Toyota за последние годы. По предварительным данным, цена суперкара превысит 220 тысяч долларов (15,7 млн рублей).

Как рассказал руководитель спортивной программы Gazoo Racing Джефф Бол, компания уже разрабатывает специальную систему отбора клиентов. В Toyota хотят убедиться, что автомобиль попадет в руки к настоящим энтузиастам, а не к перекупщикам или блогерам. “Кастингом” покупателей, по крайней мере в США, займутся не обычные дилеры Toyota, а центры Lexus. Для клиентов также подготовят специальных консультантов GR Meister, которые будут сопровождать владельца на всех этапах владения автомобилем.

Суперкар получит гибридную силовую установку на базе 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом. Суммарная мощность составит 641 л.с., а крутящий момент – 850 Нм.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

